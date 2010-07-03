Росгидромет назвал самое холодное место Подмосковья

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Глава Росгидромета Максим Яковенко рассказал, что поселок Черусти в Шатурском районе является самым холодным местом Московской области.

Согласно многолетним метеорологическим наблюдениям температура там часто меньше на 3-4 градуса, чем в других районах области.

По словам Яковенко, на это влияют локальные особенности местности – рельефа, почв и рек, передает РИА Новости.

Синоптики ранее сообщили, что пришедшее в центральные районы России похолодание случается раз в 18 лет.