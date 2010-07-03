Июль 2019 года в столице может оказаться холоднее июня

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Июль в Москве в этом году может оказаться холоднее июня. Об этом сообщает портал "Метеоновости".

"Расчеты моделей показывают, что до середины месяца тепла, соответствующего середине лета, ждать не приходится. Температура воздуха ожидается ниже нормы на 3–4 градуса. А это грозит тем, что июль в столице будет холоднее июня", – говорится в сообщении.

Синоптики отмечают, что последний раз горожане сталкивались с такой погодой в 2013 году. Тогда в июне было около 20 градусов, а в июле – около 19 градусов. При этом самые большие контрасты между данными месяцами метеорологи отмечали в 1956 году. Тогда июнь оказался на 5,4 градуса теплее июля.

Всего же, по словам синоптиков, такие скачки в погоде случались за последние 70 лет 15 раз.

Ранее сообщалось, что в предстоящие выходные в Москве ожидаются дожди, пониженное атмосферное давление и температура до +18 градусов. В ночь на 6 июля столбики термометров покажут 10–12 градусов. Днем ожидается +19 градусов. В воскресенье существенных изменений в характере погоды не произойдет – в дневные часы воздух прогреется максимум до 15–17 градусов.

