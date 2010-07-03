Москвичей предупредили о порывистом ветре в субботу

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Желтый уровень погодной опасности объявлен в Москве на субботу, 6 июля, из-за порывистого ветра, сообщает Гидрометцентр России.

По прогнозам синоптиков, в выходные в городе ожидаются дожди, пониженное атмосферное давление и температура до +18 градусов.

Временами дождь будет сильный, а скорость юго-западного ветра составит 5–10 метров в секунду. Атмосферное давление в выходные ожидается низкое: 735–737 миллиметров ртутного столба.

Накануне из-за сильного ветра в Гольяновском проезде на трехлетнего ребенка упало дерево. Малыш, который играл на детской площадке, погиб. Следственный комитет возбудил уголовное дело.

Также в результате непогоды к врачам обратились четыре человека, в том числе ребенок. Состояние госпитализированных медики оценивают как удовлетворительное.

