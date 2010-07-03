СК завел дело после гибели ребенка из-за упавшего дерева в Москве

Следственный комитет возбудил уголовное дело из-за гибели ребенка при падении дерева в центре Москвы. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на старшего помощника руководителя столичного главка Следственного комитета России Юлию Иванову.
Иванова отметила, что сейчас место происшествия осматривают специалисты, устанавливается картина произошедшего, опрашиваются очевидцы. По факту гибели ребенка возбуждено уголовное дело по статье "Халатность, повлекшая по неосторожности смерть человека".
В четверг, 4 июля, в Гольяновском проезде на трехлетнего ребенка упало дерево. Малыш находился на детской площадке вместе со своей матерью. В департаменте здравоохранения отметили, что на место ЧП в течение пяти минут приехали бригады Центра экстренной медицинской и скорой помощи. Но ребенок получил тяжелые травмы, несовместимые с жизнью. Врачи оказывают медицинскую и психологическую помощь его матери.
Сергей Собянин выразил соболезнования родным погибшего ребенка. Он добавил, что в эти дни в столице зафиксированы критические погодные условия. Глава города просит москвичей быть внимательными, а также обращать внимание на предупреждения МЧС и городских служб.
Накануне сообщалось, что в результате непогоды в Москве к врачам обратились четыре человека, в том числе ребенок. Один из пострадавших уже выписан. Состояние госпитализированных медики оценивают как удовлетворительное. На Краснопресненской набережной сильный ветер обрушил на мужчину дорожный знак. Еще три человека пострадали в результате падения деревьев.
В городе объявлен желтый уровень погодной опасности. МЧС предупредило, что будет бушевать сильный ветер. По прогнозу метеорологов, до 21:00 будет облачно с прояснениями, ветер западный, 5-10 метров в секунду, местами порывы до 12-17 метров в секунду.
В Гольяновском проезде на маленького ребенка упало дерево
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