Дерево упало на двухлетнего ребенка в Гольяновском проезде

Фото: телеграм-канал "МК срочные новости"

В Гольяновском проезде дерево упало на двухлетнего ребенка, передает телеканал Москва 24.

Дерево рухнуло на детскую площадку из-за сильного ветра. В этот момент там находился ребенок вместе со своей матерью.

Очевидцы вытащили малыша из-под упавшего дерева, но спасти его не удалось. Ребенок погиб.

Накануне сообщалось, что в результате непогоды в Москве к врачам обратились четыре человека, в том числе ребенок. Один из пострадавших уже выписан. Состояние госпитализированных медики оценивают как удовлетворительное.

На Краснопресненской набережной сильный ветер обрушил на мужчину дорожный знак. Еще три человека пострадали в результате падения деревьев.

Кроме того, 4 июля движение по четырем полосам Кутузовского проспекта в сторону области было перекрыто из-за упавшего на проезжую часть дерева. Сейчас движение восстановлено.

Гидрометцентр России объявил желтый уровень погодной опасности из-за дождя в столичном регионе до 22:00 4 июля. По прогнозам синоптиков, в Москве будет облачно, с прояснениями, ветер западный с порывами 12–17 метров в секунду.

В такую погоду жителям и гостям Москвы рекомендуется обходить на улице рекламные щиты и шаткие конструкции, а также парковать автомобили вдали от деревьев.