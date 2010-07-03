Дерево упало на двухлетнего ребенка в Гольяновском проезде

В Гольяновском проезде дерево упало на двухлетнего ребенка, передает телеканал Москва 24.
Дерево рухнуло на детскую площадку из-за сильного ветра. В этот момент там находился ребенок вместе со своей матерью.
Очевидцы вытащили малыша из-под упавшего дерева, но спасти его не удалось. Ребенок погиб.
Накануне сообщалось, что в результате непогоды в Москве к врачам обратились четыре человека, в том числе ребенок. Один из пострадавших уже выписан. Состояние госпитализированных медики оценивают как удовлетворительное.
На Краснопресненской набережной сильный ветер обрушил на мужчину дорожный знак. Еще три человека пострадали в результате падения деревьев.
Кроме того, 4 июля движение по четырем полосам Кутузовского проспекта в сторону области было перекрыто из-за упавшего на проезжую часть дерева. Сейчас движение восстановлено.
Гидрометцентр России объявил желтый уровень погодной опасности из-за дождя в столичном регионе до 22:00 4 июля. По прогнозам синоптиков, в Москве будет облачно, с прояснениями, ветер западный с порывами 12–17 метров в секунду.
В такую погоду жителям и гостям Москвы рекомендуется обходить на улице рекламные щиты и шаткие конструкции, а также парковать автомобили вдали от деревьев.
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