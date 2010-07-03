Депздрав подтвердил гибель ребенка от падения дерева в Москве

Фото: телеграм-канал LIFE SHOT

Московский департамент здравоохранения подтвердил, что в результате падения дерева в Гольяновском проезде погиб ребенок. Об этом сообщает Агентство "Москва".

На место ЧП в течение пяти минут приехали бригады Центра экстренной медицинской и скорой помощи. Смерть ребенка наступила на месте. Он получил тяжелые травмы, несовместимые с жизнью.

Врачи оказывают медицинскую и психологическую помощь его матери. Женщина в момент трагедии находилась рядом. Она вышла с ребенком погулять на детской площадке.

Ранее о том, что дерево упало на ребенка в Гольяновском проезде, сообщал телеканал Москва 24. Дерево рухнуло на детскую площадку из-за сильного ветра. Очевидцы достали тело малыша.

Накануне в результате непогоды в Москве к врачам обратились четыре человека. На Краснопресненской набережной сильный ветер обрушил на мужчину дорожный знак. Другие три человека пострадали из-за упавших деревьев.

Утром 4 июля движение по четырем полосам Кутузовского проспекта в сторону области было перекрыто из-за упавшего на проезжую часть дерева. Сейчас движение восстановлено.

Гидрометцентр объявил желтый уровень погодной опасности на 4 и 5 июля. Будет облачность с прояснениями, кратковременные дожди и сильный ветер с порывами до 17 метров в секунду. Москвичей призвали обходить шаткие конструкции и не парковать машины вблизи деревьев.

