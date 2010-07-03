Сильные дожди и прохладная погода ожидают Москву в выходные

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Погода в предстоящие выходные москвичей не порадует. В субботу и воскресенье в городе ожидаются дожди, пониженное атмосферное давление и температура до +18 градусов, сообщает Агентство "Москва".

По словам синоптиков центра погоды "Фобос", дождь временами будет сильный. Будет дуть юго-западный ветер с порывами 5–10 метров в секунду.

В ночь на 6 июля столбики термометров покажут 10–12 градусов. Днем ожидается +19 градусов. В воскресенье существенных изменений в характере погоды не произойдет – в дневные часы воздух прогреется максимум до 15–17 градусов.

Атмосферное давление в выходные ожидается низкое: 735–737 миллиметров ртутного столба.

В пятницу Москва и область будут находиться под влиянием промежуточного гребня антициклона. При переменной облачности местами пройдет небольшой кратковременный дождь.

Воздух в столице прогреется максимум до 18–20 градусов тепла, по области до +20 градусов. Ветер юго-западный будет дуть со скоростью 7–12 метров в секунду.

Заммэра столицы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков призвал москвичей внимательнее относиться к предупреждениям о непогоде. Накануне в Гольяновском проезде на трехлетнего ребенка упало дерево. Малыш находился на детской площадке вместе со своей матерью. В департаменте здравоохранения отметили, что на место ЧП в течение пяти минут приехали бригады Центра экстренной медицинской и скорой помощи. Но ребенок получил тяжелые травмы, несовместимые с жизнью.

В результате непогоды 4 июля к врачам обратились четыре человека, в том числе ребенок. Один из пострадавших уже выписан. Состояние госпитализированных медики оценивают как удовлетворительное. На Краснопресненской набережной сильный ветер обрушил на мужчину дорожный знак. Еще три человека пострадали в результате падения деревьев.