Синоптики предупредили москвичей о "холодном дне" в выходные

В предстоящие выходные в столице ожидается не только ветреная, но и дождливая погода. Температура воздуха продолжит понижаться, рассказал главный специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
"В прогнозе холод, дожди и низкое атмосферное давление. Я не вижу летнего тепла до середины месяца. Возможно, тепло вернется после середины июля. На этих выходных мы достигнем "холодного дна", потом температура начнет медленно-медленно расти, еле-еле выбираться за 20 градусов", – сказал Тишковец в беседе с RT.
Специалист добавил, что это прохладно для июля.
На 5 июля в Москве объявлен желтый уровень погодной опасности. В пятницу в городе ожидается порывистый ветер.
В четверг, 4 июля, в столице будет кратковременный дождь и до +17 градусов. МЧС предупредило, что будет бушевать сильный ветер. По прогнозу метеорологов, до 21:00 будет облачно с прояснениями, ветер западный, 5-10 метров в секунду, местами порывы до 12-17 метров в секунду.
Горожанам посоветовали обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, оставлять автомобили вдали от деревьев. Отмечается, что накануне из-за опасной погоды к врачам обратились четыре человека, в том числе ребенок.
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