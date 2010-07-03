Синоптики предупредили москвичей о "холодном дне" в выходные

Фото: Агентство "Москва"

В предстоящие выходные в столице ожидается не только ветреная, но и дождливая погода. Температура воздуха продолжит понижаться, рассказал главный специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

"В прогнозе холод, дожди и низкое атмосферное давление. Я не вижу летнего тепла до середины месяца. Возможно, тепло вернется после середины июля. На этих выходных мы достигнем "холодного дна", потом температура начнет медленно-медленно расти, еле-еле выбираться за 20 градусов", – сказал Тишковец в беседе с RT.

Специалист добавил, что это прохладно для июля.

На 5 июля в Москве объявлен желтый уровень погодной опасности. В пятницу в городе ожидается порывистый ветер.

В четверг, 4 июля, в столице будет кратковременный дождь и до +17 градусов. МЧС предупредило, что будет бушевать сильный ветер. По прогнозу метеорологов, до 21:00 будет облачно с прояснениями, ветер западный, 5-10 метров в секунду, местами порывы до 12-17 метров в секунду.

Горожанам посоветовали обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, оставлять автомобили вдали от деревьев. Отмечается, что накануне из-за опасной погоды к врачам обратились четыре человека, в том числе ребенок.

