Компромиссная погода: Гидрометцентр прогнозирует потепление в Москве

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Фото: Москва 24/Никита Симонов
Небольшое потепление ожидает жителей столичного региона на следующей неделе. Воздух прогреется до 20–25 градусов, рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
"Погоду можно будет назвать консенсусной или компромиссной: температура поднимается на пять градусов, но все же будет нежарко", – цитирует его "Интерфакс". Показатели окажутся близки к средним многолетним значениям.
По словам метеоролога, атмосферное давление тоже поднимется. На прошлой неделе оно составляло порядка 735–737 миллиметров ртутного столба – это 13–15 миллиметров ниже нормы.
Осадки в столице тем не менее не исчезнут. В понедельник будет солнечно, хотя небольшой дождь возможен. Во вторник тоже выглянет солнце, но ко второй половине дня вероятность осадков возрастет.
В среду пройдут дожди, вероятно усиление ветра. К четвергу погода должна улучшиться, но осадки все еще не исключаются. Тем не менее в пятницу и субботу они, скорее всего, будут кратковременными и теплыми.
Научный руководитель Гидрометцентра также заверил, что несмотря на холодное начало июля в следующем месяце будут периоды по-настоящему теплой летней погоды. "В августе обязательно будут периоды погоды с температурой 25–30 градусов", – отметил он.
Вильфанд уже предупреждал, что июль в столице окажется холоднее июня с вероятностью 90%. Август же, по его словам, холодным быть не обещает. Показатели будут около нормы.
Ведущий метеоролог Gismeteo Леонид Старков пообещал москвичам возвращение летней погоды на следующей неделе. Ведущий научный сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец же подчеркнул, что жары не будет до конца июля. Тем не менее он говорил о потеплении 14 июля.
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