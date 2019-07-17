Москву накрыл ливень с грозой

Днем 17 июля в Москве пошел сильный ливень с грозой и раскатами грома. В МЧС уточнили, что дождь, гроза и ветер с порывами до 12-17 метров в секунду продлятся в городе в ближайшие часы и до конца дня.

Водителям рекомендовано снизить скорость и увеличить дистанцию от впереди идущего транспорта. Парковаться стоит вдали от шатких конструкций и деревьев. Пешеходов также попросили в непогоду обходить рекламные щиты, быть осторожнее и внимательнее.

Около 1200 сотрудников Мосводостока перешли на усиленный режим работы в связи с дождем.

"Мосводосток работает в усиленном режиме. В том числе для обеспечения бесперебойной работы водоотводящей системы города и ликвидации скоплений воды порядка 1,2 тысячи сотрудников Мосводостока переведены на усиленный режим работы", – передает Агентство "Москва" сообщение пресс-службы предприятия.

На улицах столицы работает около 200 единиц специализированной техники предприятия, в том числе откачивающей. Также в пресс-службе напомнили, что при возникновении скоплений воды на дворовых территориях города в период выпадения осадков жители могут подать заявку на откачку воды в диспетчерскую службу Мосводостока по круглосуточному телефону 8-495-657-87-03.

Пользователи социальных сетей уже начали делиться фото и видео с мощным ливнем. Кто-то называет непогоду "картиной ужасов", а кто-то восхищается грозой.

За минувшую ночь в Москве выпало 14% месячной нормы осадков. Прирост составил 13 миллиметров. По данным Гидрометцентра, июльская норма влаги в Москве составляет 94 миллиметра.



Синоптики сообщили, что дожди и грозы будут бушевать в Центральной России всю эту неделю.

В столице продлили желтый уровень погодной опасности до 19 июля.

