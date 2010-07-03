Дожди и грозы обрушатся на Центральную часть России

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
В регионах Центральной России в течение недели ожидаются кратковременные грозовые дожди, говорится на сайте Гидрометцентра.
"Неустойчивый характер погоды сохранится. Циклонические вихри, обычно обуславливающие неблагоприятные условия погоды, располагаются на значительном расстоянии от столичного региона, однако совсем безоблачной и сухой погоды не получается", – уточнили в учреждении.
В середине недели на юго-западе федерального округа образуется циклон, который принесет сильные грозовые дожди. Ветер будет усиливаться до 13-18 метров в секунду. Лишь в пятницу и субботу циклон, который "зависнет" над севером ЦФО, ослабеет – ветер стихнет, но дожди не прекратятся.
Ранее сообщалось, что желтый уровень опасности объявили в Москве и Подмосковье из-за непогоды. Всю неделю в столице будут идти дожди. 17 и 18 июля город окажется под влиянием южного циклона. За пару дней может выпасть треть месячной нормы осадков. Правда, синоптики обещают небольшое потепление. Воздух прогреется, до +22 градусов. Атмосферное давление в течение недели будет ниже нормы – барометры покажут около 740 миллиметров ртутного столба.
Синоптики отмечают, что в столичном регионе основные метеопараметры вернулись в привычные рамки. Температура приблизилась к своей норме, содержание кислорода в воздухе оптимальное.
Ведущий научный сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец подчеркнул, что жары не будет до конца июля. Тем не менее к воскресенью в Москве должно потеплеть, хотя температура будет ниже нормы.
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