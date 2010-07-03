Температура в Москве приблизилась к погодной норме

Фото: ТАСС/Михаил Терещенко

Кратковременный дождь и до 24 градусов тепла ожидается в Москве и Подмосковье во вторник, 16 июля.

Будет дуть юго-восточный ветер скоростью 5-10 метров в секунду. Атмосферное давление составит 745 миллиметров ртутного столба, передает портал "Метеоновости".

Синоптики отмечают, что в столичном регионе основные метеопараметры вернулись в привычные рамки. Температура приблизилась к своей норме, содержание кислорода в воздухе оптимальное.

В то же время Гидрометцентр сообщил, что в среду, 17 июля циклон образуется на юго-западе Центрального федерального округа (ЦФО), а уже в четверг дожди и грозы ожидают столичный регион.

В пятницу и субботу циклон немного ослабеет. Ветер стихнет, но дожди не прекратятся, отмечают метеорологи. В ночные часы ожидается от 9 до 16 градусов, а днем – 17–24.

Ведущий научный сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец ранее подчеркнул, что жары в столице не будет до конца июля.

