Сильный ветер и дождь придут в столицу

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Желтый уровень опасности объявили в Москве и Подмосковье с 08:00 15 июля до 18:00 17 июля из-за непогоды. Как сообщается на сайте Гидрометцентра РФ, ожидаются ветер и дождь.

В ближайшие дни в столице ожидается небольшое потепление. Однако жаркой погоды пока ждать не стоит. По словам ведущего специалиста "Фобос" Михаила Леуса, температура по-прежнему будет ниже климатической нормы. При этом на протяжении недели в Москве будут идти локальные кратковременные дожди, пик которых придется на четверг, 18 июля. Атмосферное давление начнет повышаться.

"К выходным, столбики термометров поднимутся до 24 градусов", – рассказал Леус.

Ведущий научный сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец подчеркнул, что жары не будет до конца июля. Тем не менее к воскресенью в Москве должно потеплеть, хотя температура будет ниже нормы.

Синоптики отмечают, что вторая половина июля будет значительно теплее первой. Однако в целом месяц будет на несколько градусов холоднее предыдущего.

