Метеорологи пообещали возвращение летней погоды

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Ведущий метеоролог Gismeteo Леонид Старков заявил, что летняя погода порадует москвичей уже на следующей неделе, передает ИА "НСН".

Он рассказал, что пришедшее в столичный регион похолодание затянулось. В первой декаде июля средняя температура в городе была ниже климатической нормы на 1,5 градуса.

Старков добавил, что сегодня, 12 июля, можно считать самым холодным днем месяца. В дневное время температура воздуха в городе не поднималась выше 15 градусов тепла.

Однако метеоролог уточнил, что из-за роста атмосферного давления и прогревания воздушных масс погода улучшится уже на предстоящих выходных. Днем столбики термометров будут показывать +17–20 градусов. А возвращение летней погоды произойдет уже на следующей неделе, воздух в городе прогреется до +25 градусов.

Накануне научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что июль в столице окажется холоднее июня с вероятностью 90%. Август, по его словам, холодным быть не обещает. Показатели будут около нормы.

Ранее в швейцарской лаборатории Crowther Lab и Высшей технической школе Цюриха пришли к выводу, что к 2050 году максимальная температура летом в Москве может увеличиться почти на 6 градусов.

Ученые рассмотрели оптимистичный сценарий, согласно которому благодаря уменьшению эффекта глобальных изменений выбросы углерода стабилизируются к середине века и температура на планете увеличится только на 1,4%.Таким образом, в 77% городов мира произойдут изменения климата.

