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12:31

Синоптики рассказали о погоде в выходные

общество погода

12:31

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Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

В предстоящие выходные в столице ожидаются облачная погода с прояснениями и температура до 21 градуса тепла, сообщили в центре погоды "Фобос".

Обойдется без существенных осадков. Днем в Москве воздух прогреется до +19... +21 градуса, по области – до +17... +21. Такая температура ниже климатической нормы на 3-4 градуса.

Ветер преимущественно северо-западный, слабый, 1-6 метров в секунду. Атмосферное давление в субботу составит 744 миллиметра ртутного столба, в воскресенье – 746.

Потепление придет в Москву на следующей неделе

В пятницу также сохранится облачная с прояснениями погода. Местами возможны кратковременные дожди. При северном ветре температура в столице в послеполуденные часы не превысит +16...18 градусов.

Ранее в швейцарской лаборатории Crowther Lab и Высшей технической школе Цюриха пришли к выводу, что к 2050 году максимальная температура летом в Москве может увеличиться почти на 6 градусов.

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общество погода

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