Жителям столицы рассказали о погоде в пятницу

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Облачная с прояснениями погода ожидается в Москве в пятницу. Местами возможны кратковременные дожди. Об этом сообщает портал "Метеоновости".

При северном ветре температура в столице в послеполуденные часы не превысит +16 – 18 градусов. Среднесуточная температура воздуха отстает от нормы на 2-3 градуса.

"Атмосферное давление в середине дня составит 742 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха около 60 процентов. Ветер северный 5-10 метров в секунду", – сообщили синоптики.

Отмечается, что из-за повышенной влажности воздуха у некоторых людей могут появиться симптомы обострения заболеваний опорно-двигательной системы. Вероятен риск осложнения бронхо-легочных заболеваний.

"Утро": в пятницу в столице будет холодно

Ранее появилась информация, что максимальная температура летом в Москве к 2050 году может увеличиться почти на 6 градусов. Такие выводы сделали в швейцарской лаборатории Crowther Lab и Высшей технической школе Цюриха по итогам совместных исследований.