Жителям столицы рассказали о погоде в пятницу

Облачная с прояснениями погода ожидается в Москве в пятницу. Местами возможны кратковременные дожди. Об этом сообщает портал "Метеоновости".
При северном ветре температура в столице в послеполуденные часы не превысит +16 – 18 градусов. Среднесуточная температура воздуха отстает от нормы на 2-3 градуса.
"Атмосферное давление в середине дня составит 742 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха около 60 процентов. Ветер северный 5-10 метров в секунду", – сообщили синоптики.
Отмечается, что из-за повышенной влажности воздуха у некоторых людей могут появиться симптомы обострения заболеваний опорно-двигательной системы. Вероятен риск осложнения бронхо-легочных заболеваний.
"Утро": в пятницу в столице будет холодно
Ранее появилась информация, что максимальная температура летом в Москве к 2050 году может увеличиться почти на 6 градусов. Такие выводы сделали в швейцарской лаборатории Crowther Lab и Высшей технической школе Цюриха по итогам совместных исследований.
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