Синоптики рассказали, когда в Москву вернется тепло

Фото: Москва 24/Никита Симонов

До 25 градусов выше нуля потеплеет в Москве в начале следующей недели, сообщает Гидрометцентр России.

В пятницу, 12 июля, в регионе ожидаются небольшие дожди. Температура плюс 14–16 градусов в столице и 13–18 – по области. Вероятность осадков сохранится и в субботу. Днем столбики термометров в Москве и Подмосковье покажут до 19 градусов.

Погода улучшится в воскресенье. 14 июля осадков не прогнозируется. Днем воздух прогреется до 11 градусов ночью и до 21 днем.

В понедельник, 15 июля, местами возможны небольшие кратковременные дожди, ночью плюс 7–12, днем 19–24. Во вторник, 16 июля, вновь будет дождливо, но ночью потеплеет до 9–14, днем – до 20–25.

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что июль в столице окажется холоднее июня с вероятностью 90%. Умеренно прохладная и дождливая погода в европейской части страны будет длиться еще около недели. Август, по его словам, холодным быть не обещает. Показатели будут около нормы.

Ведущий научный сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец подчеркнул, что жары не будет до конца июля. На этой неделе показатели задержатся в районе 20 градусов днем, что уже ниже нормы, а к выходным станет прохладнее. Он подтвердил, что к воскресенью в городе потеплеет, а самыми холодными будут пятница и суббота.