Температура в столице через 30 лет станет теплее на 5 градусов

Поделиться в социальных сетях:
Фото: Москва 24/Никита Симонов
Максимальная температура самого теплого месяца года в Москве к 2050 году может увеличиться на 5,5 градуса. Об этом говорится в совместном исследовании швейцарской лаборатории Crowther Lab и Высшей технической школы Цюриха.
Специалисты проанализировали 19 нынешних и прогнозируемых биоклиматических переменных для 520 городов мира, говорится на сайте лаборатории.
Ученые рассмотрели оптимистичный сценарий, согласно которому благодаря уменьшению эффекта глобальных изменений выбросы углерода стабилизируются к середине века и температура на планете увеличится только на 1,4%.
Таким образом, в 77% городов мира произойдут изменения климата.
По прогнозам исследователей, к 2050 году климат Москвы будет похож на нынешний климат Детройта, так как максимальная температура самого теплого месяца может увеличиться на 5,5 градуса.
В Санкт-Петербурге прогнозируется увеличение температуры на 6,1 градуса, что соответствует нынешней температуре в столице Болгарии.
Ранее сообщалось, что отрицательные аномалии могут ожидать территории южнее Москвы, Нижнего Новгорода и Казани в августе. Температуры опустятся ниже нормы на один градус.
По словам завотделом долгосрочных прогнозов погоды Владимира Тищенко, в европейской части страны показатели будут близки к норме. Он напомнил, что для Москвы среднемесячная температура августа – 16,5 градуса (днем – 20–23, ночью – 10–13 градусов). Для Севастополя это 21,8 градуса (днем – 25–28, ночью – 16–19).
Температуру выше нормы прогнозируют в северной половине Уральского федерального округа, на востоке Якутии, в Амурской области, на большей части Хабаровского края, в Магаданской области. Небольшие отрицательные аномалии возможны на юге Красноярского края, в Иркутской области, Тыве.
Температура в августе будет около и выше нормы
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: