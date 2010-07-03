Температура в столице через 30 лет станет теплее на 5 градусов

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Максимальная температура самого теплого месяца года в Москве к 2050 году может увеличиться на 5,5 градуса. Об этом говорится в совместном исследовании швейцарской лаборатории Crowther Lab и Высшей технической школы Цюриха.

Специалисты проанализировали 19 нынешних и прогнозируемых биоклиматических переменных для 520 городов мира, говорится на сайте лаборатории.

Ученые рассмотрели оптимистичный сценарий, согласно которому благодаря уменьшению эффекта глобальных изменений выбросы углерода стабилизируются к середине века и температура на планете увеличится только на 1,4%.

Таким образом, в 77% городов мира произойдут изменения климата.

По прогнозам исследователей, к 2050 году климат Москвы будет похож на нынешний климат Детройта, так как максимальная температура самого теплого месяца может увеличиться на 5,5 градуса.

В Санкт-Петербурге прогнозируется увеличение температуры на 6,1 градуса, что соответствует нынешней температуре в столице Болгарии.

Ранее сообщалось, что отрицательные аномалии могут ожидать территории южнее Москвы, Нижнего Новгорода и Казани в августе. Температуры опустятся ниже нормы на один градус.

По словам завотделом долгосрочных прогнозов погоды Владимира Тищенко, в европейской части страны показатели будут близки к норме. Он напомнил, что для Москвы среднемесячная температура августа – 16,5 градуса (днем – 20–23, ночью – 10–13 градусов). Для Севастополя это 21,8 градуса (днем – 25–28, ночью – 16–19).

Температуру выше нормы прогнозируют в северной половине Уральского федерального округа, на востоке Якутии, в Амурской области, на большей части Хабаровского края, в Магаданской области. Небольшие отрицательные аномалии возможны на юге Красноярского края, в Иркутской области, Тыве.

