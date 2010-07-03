Желтый уровень погодной опасности продлен в столице до 19 июля

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

В Москве желтый уровень погодной опасности продлили до 19 июля из-за грозы, сообщает Гидрометцентр России.

17 июля в столичном регионе ожидается дождь с грозой, а также ветер с порывами до 17 метров в секунду. В связи с непогодой МЧС рекомендует водителям снизить скорость и увеличить дистанцию от впереди идущего транспорта, а также парковаться вдали от деревьев и слабо укрепленных конструкций.

За прошедшую ночь в столичном регионе выпало 14 процентов месячной нормы осадков – прирост составил 13 миллиметров. По данным Гидрометцентра, июльская норма влаги в столице – 94 миллиметра.

По прогнозам синоптиков, дожди и грозы будут бушевать на территории Центральной России всю неделю.

