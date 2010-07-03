МЧС предупредило о сильном ветре и дожде с грозой

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В среду, 17 июля, в столичном регионе ожидается дождь с грозой, а также ветер с порывами до 17 метров в секунду, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

В связи с непогодой МЧС рекомендует водителям снизить скорость и увеличить дистанцию от впереди идущего транспорта, а также парковаться вдали от деревьев и слабо укрепленных конструкций.

Пешеходам рекомендуется обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, а также не укрываться под деревьями.

За прошедшую ночь в столичном регионе выпало 14 процентов месячной нормы осадков – прирост составил 13 миллиметров. По данным Гидрометцентра, июльская норма влаги в столице – 94 миллиметра.

Синоптики передавали, что дожди и грозы будут бушевать на территории всей Центральной России эту неделю.

