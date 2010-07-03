За ночь в столице выпало 14% июльской нормы осадков

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

За ночь в столичном регионе выпало 14 процентов месячной нормы осадков.

"Прирост осадков за последние 12 часов составил 13 миллиметров. За ночь в районе ВДНХ, где расположена главная метеостанция Москвы, выпало 14 процентов месячной нормы осадков. Июльская норма влаги в столице – 94 миллиметра", – цитирует "Интерфакс" представителя Гидрометцентра.

Ранее сообщалось, что южный циклон принес в столицу грозы и сильный ветер. Уличная канализация не везде справлялась с большим потоком воды. Некоторые переулки и пешеходные переходы подтопило – особенно в центре города. Столичный департамент торговли попросил рестораторов на время остановить работу летних веранд и укрепить конструкции.

При этом в ближайшие сутки Москву продолжит заливать. По словам синоптиков, в некоторых районах может выпасть до половины месячной нормы осадков.

"Столичный регион сейчас находится в зоне атмосферного фронта. Фронт проходит с севера на юг через Москву. Дожди будут то ослабевать, то прекращаться, то усиливаться. В течение дня влияние этого фронта сохранится", – сказал ведущий специалист центра погоды "Фобос" Александр Синенков в разговоре с Москвой 24.

Синоптики передавали, что дожди и грозы будут бушевать на территории всей Центральной России эту неделю.

