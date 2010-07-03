Синоптики считают дождливый июль нормой для Москвы

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Дождливый июль – это норма для Москвы, сообщает портал "Метеоновости".

Синоптики подчеркивают, что в столичном регионе второй месяц лета по климату считается самым обильным на осадки. В среднем за июль выпадает 85–95 миллиметров осадков.

И хотя нынешний июль отличился тем, что дожди идут почти каждый день, норма по осадкам на 19 июля выполнена лишь на 50–70%. По расчетам специалистов, период дождливой погоды продлится до начала следующей недели. В этом случае количество выпавших осадков в среднем достигнет нормы.

Метеорологи рассказали, что в 2008 году количество осадков в столице превысило 180 миллиметров, а в 2014 году выпало всего около пяти миллиметров.

Ранее синоптики рассказали о причинах июльского похолодания в центральной части России. Такая погода вызвана стационарным погодным режимом. Исследования ученых доказали, что при глобальном потеплении зачастую впоследствии устанавливается устойчивая прохладная погода.

В первой декаде июля средняя температура в Москве была ниже климатической нормы на 1,5 градуса. Синоптики указывают, что из-за роста атмосферного давления и прогревания воздушных масс погода значительно улучшится уже на предстоящих выходных. Днем столбики термометров будут показывать +17...+20 градусов. Возвращение летней погоды произойдет уже на следующей неделе, воздух в городе прогреется до +25 градусов.

