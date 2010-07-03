Синоптики рассказали о погоде в День города

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

В Москву и область вернулась солнечная и теплая погода. По словам синоптиков, в выходные она особенно не испортится.

"В субботу, на День города, возможен небольшой кратковременный дождь, днем 22… 24 градуса. В воскресенье обойдется без дождя, температура 23… 25 градусов", – сказано в сообщении Гидрометцентра.

При этом в центре погоды "Фобос" отмечают, что пока рано говорить о бабьем лете в Москве.

"Каких-то четких временных границ в науке нет. Можно называть, а можно не называть. Ничего плохого не будет, если этот период уже назвать бабьем летом. Я могу сказать, что все-таки принято называть бабьем летом, когда желтая листва", – сказал Агентству "Москва" сотрудник центра.

Между тем в Москве объявлен желтый уровень погодной опасности из-за риска возникновения природных пожаров. Он будет действовать с 0:00 7 сентября до 0:00 9 сентября.

На следующей неделе в Москву может вернуться июльское тепло. В понедельник, 9 сентября, в Москве будет до +26 градусов.

Ранее сообщалось, что в День города в столице пройдут экологические мероприятия. На праздничных площадках установят баки для раздельного сбора отходов и проведут специальный перформанс. Проекты направлены на улучшение экологической ситуации и повышение экологической культуры горожан.

