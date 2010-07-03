В День города в столице пройдут экологические мероприятия

18:41
18:41
Поделиться в социальных сетях:
Фото: Москва 24/Александр Авилов
В День города на праздничных площадках установят баки для раздельного сбора отходов и проведут экологический перформанс. Об этом сообщает оргкомитет цикла городских уличных мероприятий "Московские сезоны".
"Свой 872-й День Рождения Москва будет отмечать 7 и 8 сентября. Гостей ждет насыщенная программа: спектакли, шоу, концерты, открытые тренировки и мастер-классы. Но какой современный город без заботы об окружающей среде? Именно поэтому сразу два масштабных проекта на праздничной Тверской улице – "Голос планеты" и "Раздельный сбор отходов" – будут направлены на улучшение экологической ситуации и повышение экологической культуры горожан", – говорится в сообщении.
Во время празднования Дня города на пересечении Тверской улицы и Камергерского переулка будет организован кубической формы павильон "Голос планеты", зайдя в который гости смогут задать интересующие вопросы о планете Земля.
"Земля" расскажет о том, как можно решать сложные экологические проблемы – сообща и каждому из нас по отдельности. Для этого ее наделили голосом. Павильон открыт для посетителей 7 и 8 сентября с 10:00 до 20:00. Гости павильона получат в подарок яркие наклейки с экологическими слоганами", – говорится в сообщении.
Уточняется, что на праздничных площадках также будут организованы 32 бака раздельного сбора мусора. Пластик, бумагу, стекло, металл и тетрапак предлагается выкидывать в желтые баки. А для смешанных отходов организуют зеленый бак.
Данное мероприятие нацелено на подготовку горожан к переходу на раздельный сбор отходов с 1 января 2020. По задумке, изменения увеличат долю вторичной переработки отходов и сократят объемы мусора, который сейчас вывозят на полигоны.
Сюжет: День города – 2019
Поделиться в социальных сетях:
Выборы в Мосгордуму 2019 / ДОКУМЕНТЫ Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: