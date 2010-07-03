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Москва 24

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18:41

В День города в столице пройдут экологические мероприятия

город экология праздники День города

18:41

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Фото: Москва 24/Александр Авилов

В День города на праздничных площадках установят баки для раздельного сбора отходов и проведут экологический перформанс. Об этом сообщает оргкомитет цикла городских уличных мероприятий "Московские сезоны".

"Свой 872-й День Рождения Москва будет отмечать 7 и 8 сентября. Гостей ждет насыщенная программа: спектакли, шоу, концерты, открытые тренировки и мастер-классы. Но какой современный город без заботы об окружающей среде? Именно поэтому сразу два масштабных проекта на праздничной Тверской улице – "Голос планеты" и "Раздельный сбор отходов" – будут направлены на улучшение экологической ситуации и повышение экологической культуры горожан", – говорится в сообщении.

Во время празднования Дня города на пересечении Тверской улицы и Камергерского переулка будет организован кубической формы павильон "Голос планеты", зайдя в который гости смогут задать интересующие вопросы о планете Земля.

"Земля" расскажет о том, как можно решать сложные экологические проблемы – сообща и каждому из нас по отдельности. Для этого ее наделили голосом. Павильон открыт для посетителей 7 и 8 сентября с 10:00 до 20:00. Гости павильона получат в подарок яркие наклейки с экологическими слоганами", – говорится в сообщении.

Уточняется, что на праздничных площадках также будут организованы 32 бака раздельного сбора мусора. Пластик, бумагу, стекло, металл и тетрапак предлагается выкидывать в желтые баки. А для смешанных отходов организуют зеленый бак.

Данное мероприятие нацелено на подготовку горожан к переходу на раздельный сбор отходов с 1 января 2020. По задумке, изменения увеличат долю вторичной переработки отходов и сократят объемы мусора, который сейчас вывозят на полигоны.

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Сюжет: День города – 2019

город экология праздники День города

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