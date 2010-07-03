"Окно в город" покажет праздничные гулянья 7 сентября

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Портал "Окно в город" запустит прямые трансляции праздничных гуляний, которые пройдут в Москве 7 сентября. Об этом сообщает портал мэра и правительства столицы.

Как отметил начальник отдела видеонаблюдения столичного департамента информационных технологий Дмитрий Головин, торжественные мероприятия в честь Дня города многие горожане посетят сами. А для тех, кто по той или иной причине не сможет этого сделать, самое интересное покажет портал "Окно в город".

По словам представителя ДИТ, прямая трансляция начнется в 11:50 с церемонии открытия Дня города на ВДНХ. "В течение дня мы также покажем события на Тверской улице, концерт у храма Христа Спасителя, мероприятия на Поклонной горе", – рассказал Головин.

Благодаря камерам городской системы видеонаблюдения на портале "Окно в город" зрители увидят выступления музыкантов на Тверской площади и концерт на Поклонной горе. Кроме того, в прямой трансляции можно будет полюбоваться грандиозным праздничным салютом. Как уточнили в ДИТ, в обзор камер видеонаблюдения попадет смотровая площадка на Воробьевых горах. Именно оттуда "Окно в город" покажет прекрасный вид на город с красочными всполохами фейерверка.

Отмечается, что ранее портал "Окно в город" транслировал такие крупные городские события, как празднование Нового года, парад Победы, шествие "Бессмертного полка" и фестиваль "Круг света".

Накануне Сергей Собянин пригласил москвичей отпраздновать День города. Мэр отметил, что для гостей подготовили 1,5 тысячи площадок по всей столице. По словам мэра, открытие праздника пройдет на ВДНХ, а основные гулянья развернутся на Тверской. В 21:00 7 сентября небо над столицей освятят огни красочного салюта.