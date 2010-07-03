Концерты пройдут у храма Христа Спасителя в День города

Фото: Москва 24/Никита Симонов

У храма Христа Спасителя в День города пройдут концерты классической музыки.

"Посетители увидят выступления лучших коллективов Москвы и послушают популярные мелодии в исполнении симфонического оркестра. Также отдельную программу представят хоровые ансамбли", – указывается в сообщении.

С подробной программой выступлений можно ознакомиться на портале мэра и правительства.

Ранее Сергей Собянин пригласил москвичей и гостей столицы на День города. Открытие праздника пройдет на ВДНХ, а главные события развернутся на Тверской улице. Вечером город озарит фейерверк.

На столичных площадках пройдут концерты с выступлениями более тысячи популярных исполнителей, театральные постановки, ярмарки, спортивные соревнования, мастер-классы и fashion-показы – в каждом округе для горожан подготовили более 250 праздничных программ.

