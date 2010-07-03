Как изменится схема движения из-за празднования Дня города

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Москвичам напомнили об ограничении движения в столице в связи с подготовкой праздничных мероприятий и празднованием Дня города, передает портал мэра и правительства Москвы.

С 22:00 5 сентября до 08:00 9 сентября будет перекрыт участок Тверской улицы от Пушкинской площади до Охотного Ряда, несколько соседних переулков, а также Моховая улица и Театральный проезд.

С 2 по 5 сентября отменят парковку в Малом Гнездниковском и Леонтьевском переулках. С 3 по 5 сентября оставить машину не получится в Глинищевском переулке и Тверском проезде, а 4 и 5 сентября нельзя будет припарковаться в Никитском и Газетном переулках.

Ограничения коснутся не только центра Москвы. В Зеленограде 7 сентября перекроют улицу Николая Злобина и Центральный проспект. В Ново-Переделкине 8 сентября закроют проезд по участку улицы Скульптора Мухиной.

7 сентября c 20:50 до 21:10 из-за фейерверков перекроют площадь Васильевский Спуск, Москворецкую улицу, Большой Москворецкий мост и участки примыкающих к нему набережных.

За пределами центра ограничат проезд на участках улицы Федосьино (Ново-Переделкино), улицы Академика Глушко и бульвара Дмитрия Донского (Северное Бутово), Озерной аллеи (Зеленоград), улиц Центральной и Физической (Троицк), а также Проектируемого проезда № 5562 (Московский). Участок проезда вдоль торгового центра "Авиапарк" будет закрыт с 12:00 до 21:00.

Водителям рекомендуют по возможности пользоваться городским транспортом. Это поможет точнее рассчитать время в пути и сэкономить время. Тем же, кто не может отказаться от автомобиля, рекомендуют заранее ознакомиться с ограничениями движения, а также сдвинуть поездки на внепиковые часы – после 21:00.

Ранее сообщалось, что платная парковка в столице в праздничные дни будет работать в штатном режиме – в субботу платно, в воскресенье бесплатно. Однако улиц с повышенным тарифом это не касается, там парковка останется платной в оба выходных дня.

Водителей также попросили внимательно выбирать места для парковки во время подготовки к празднованию Дня города и в день его проведения.

День города будет отмечаться 7 и 8 сентября. Для гостей выступит более тысячи популярных исполнителей. Основная часть событий будет посвящена 80-летнему юбилею ВДНХ.

В Москве будут действовать восемь спортивных объектов: 35-метровый бассейн для sup-серфинга, восьмиметровый скалодром, площадка для занятий паркуром, скейт-парк, зиплайн- и хайлайн-трассы, фристайл-слалом на роллердроме и другие.

В спорткомплексе "Лужники" 7 сентября состоится праздник "Спортивная столица – 2019", посвященный Дню города. Начнется он в 11:00 на территории Северного спортивного центра при участии более четырех тысяч сотрудников строительных, медицинских и спортивных организаций столицы и членов их семей. С приветствием к участникам обратятся представители Москомспорта.

Всего в дни празднования город украсят более 2,8 тысячи конструкций. Состоится более 100 различных активностей, в которых примет участие свыше 25 тысяч человек. На Тверской запланировано порядка 600 мероприятий.

