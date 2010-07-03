Собянин пригласил отпраздновать День города

17:00
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Фото: vk.com/mossobyanin
Сергей Собянин опубликовал у себя на странице в социальной сети "ВКонтакте" приглашение для жителей и гостей столицы принять участие в праздновании Дня города.
"Приглашаю всех на День города! Мы подготовили 1500 площадок во всех округах столицы. Открытие праздника будет на ВДНХ, а главные события – на Тверской. Субботним вечером смотрите грандиозный фейерверк: шоу стартует в 21:00", – написал мэр.
День города, который в этом году посвятят 80-летнему юбилею ВДНХ, будет отмечаться 7 и 8 сентября. На столичных площадках пройдут концерты с выступлениями более тысячи популярных исполнителей, театральные постановки, ярмарки, спортивные соревнования, мастер-классы и fashion-показы – в каждом округе для горожан подготовили более 250 праздничных программ.
Всего в Москве будут действовать восемь спортивных объектов: 35-метровый бассейн для sup-серфинга, площадка для занятий паркуром, восьмиметровый скалодром, зиплайн- и хайлайн-трассы, скейт-парк, фристайл-слалом на роллердроме и другие.
В спорткомплексе "Лужники" 7 сентября проведут праздник "Спортивная столица – 2019" – начнется он в 11:00 на территории Северного спортивного центра при участии более четырех тысяч сотрудников строительных, медицинских и спортивных организаций столицы и членов их семей. С приветствием к участникам обратятся представители Москомспорта.
Город в дни празднования украсят более 2,8 тысячи конструкций. Ожидается более 100 различных активностей, в которых поучаствует свыше 25 тысяч человек. На Тверской запланировано порядка 600 мероприятий.
Также над Москвой прогремит традиционный салют. Фейерверки можно будет увидеть с 33 площадок, большая часть которых находится в парках. Представления начнутся 7 сентября в 21:00 и продлятся не менее пяти минут.
"Мосгорсправка": День города
Сюжет: День города – 2019
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