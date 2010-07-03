Москвичам пообещали сухую и теплую погоду в День города

Синоптики рассказали о погоде в Москве в День города – горожан ожидают сухие и теплые выходные, при этом в пятницу и субботу могут пройти кратковременные дожди. Об этом сообщает Гидрометцентр.
"Воздух днем будет неплохо прогреваться: в пятницу после полудня в Москве плюс 22-24, в Подмосковье – 20-25, в субботу лишь на градус прохладнее. В воскресенье обойдется без осадков, днем потеплеет до 23-25 и 20-25, соответственно", – сказано в сообщении.
До этого метеорологи рассказали, что на следующей неделе в столицу может вернуться июльское тепло. 9 сентября ожидается до плюс 26 градусов.
Ранее москвичей предупредили о затяжном дожде вплоть до вечера четверга, 5 сентября. Синоптики отметили, что за сутки может выпасть около 10% от месячной нормы осадков.
"Погода": облачная и дождливая погода пришла в столицу
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