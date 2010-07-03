Более 730 тысяч растений украсит площадки конкурса "Цветочный джем" 8 сентября

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

В столице 8 сентября площадки любительского конкурса "Цветочный джем" украсит более 730 тысяч растений, сообщил оргкомитет цикла городских уличных мероприятий "Московские сезоны".

"На 1 тысячи 475 площадках во всех районах столицы энтузиасты создадут цветники, дизайн для которых придумают сами, а авторы лучших получат ценные подарки. Для этого они используют 531 тысячу растений 47 видов. Чтобы вдохновить участников конкурса и сделать этот день еще красочней, организаторы восстановят около 1,2 тысячи цветников, оформленных конкурсантами в прошлом году – на это уйдет 204 тысячи растений", – приводит сообщение оргкомитета Агентство "Москва".

Участие в конкурсе могут принять все желающие, регистрация завершится в 20:00 7 сентября.

В этом году организаторы приняли решение вернуть цветники на площадки, где они были созданы в прошлом году.

"Часть из них просто "освежили": за ними ухаживали в течение года, поливали, укрывали от холодов, подсаживали новые растения. "Садовниками" выступили и учащиеся школ, на территориях которых они появились", – говорится в сообщении.

Другую часть восстанавливали с нуля. В итоге небольшие сады зацвели почти на всех площадках фестиваля.

Ранее сообщалось, что встречи с российскими знаменитостями пройдут 8 сентября на площадках фестиваля "Цветочный джем". Звезды выберут те районы, с которыми у них что-то связано. Это места, где они родились, жили или сейчас живут. Например, Валентина Рубцова выбрала Филевский Парк, Согдиана – Отрадное, Алиса Гребенщикова – Центральное Чертаново.



Международный конкурс-фестиваль "Цветочный джем", посвященный ландшафтному дизайну, проходит в столице в третий раз. Москвичи и гости столицы могут увидеть 42 дизайнерских сада, созданных ведущими мастерами из 11 стран. Для них дизайнеры использовали 200 тысяч растений.

Культурно-развлекательная программа стартовала 23 августа. Для горожан проводят бесплатные кулинарные мастер-классы, спектакли, лекции по ландшафтному дизайну и концерты. Фестивальные площадки работают на площади Революции, в Камергерском переулке, на Новом Арбате, Тверском бульваре, на Профсоюзной.

По просьбам посетителей фестиваля продолжаются специальные экскурсии по летним садам, созданным российскими и зарубежными ландшафтными дизайнерами – участниками конкурса "Цветочный джем".

