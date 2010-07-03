Встречи с актерами и музыкантами пройдут на фестивале "Цветочный джем"

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Встречи с российскими знаменитостями пройдут 8 сентября на площадках фестиваля "Цветочный джем". Об этом сообщила пресс-служба оргкомитета цикла городских уличных мероприятий "Московские сезоны".

"В 11:30 в разных районах Москвы пройдут встречи с 12 знаменитыми актерами и певцами: Анфисой Чеховой, Алисой Гребенщиковой, Надеждой Сысоевой, Настей Задорожной, Романом Юнусовым, Сати Казановой, Оскаром Кучерой, Валентиной Рубцовой, Согдианой, Анастасией Денисовой, Инной Маликовой и Эвелиной Бледанс", – сказано в сообщении.

Знаменитости выберут те районы, с которыми у них что-то связано. Это места, где они родились, жили или сейчас живут. Например, Валентина Рубцова выбрала Филевский Парк, Согдиана – Отрадное, Алиса Гребенщикова – Центральное Чертаново.

На площадках фестиваля музыканты и актеры ответят на вопросы поклонников, сфотографируются с ними и пообщаются.

Фестиваль городского ландшафтного дизайна "Цветочный джем" проходит в Москве уже в третий раз. Он стартовал 20 июня и продлится до 8 сентября.

За это время москвичи и гости города смогут посмотреть 42 современных сада, созданных ведущими ландшафтными дизайнерами из 11 стран мира.

