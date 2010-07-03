Экскурсии, спектакли и дизайнерская одежда: что ждет гостей фестиваля "Цветочный джем"

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Фото: портал мэра и правительства Москвы
Экскурсии, спектакли, концерты, уроки для школьников, мастер-классы и новая коллекция дизайнерской одежды и аксессуаров ждут посетителей на заключительной неделе фестиваля "Цветочный джем", сообщают организаторы.
2 и 3 сентября в садах от участников конкурса ландшафтного дизайна "Цветочный джем" пройдут уроки окружающего мира для школьников. Занятия для учеников 3–5 классов проведут куратор конкурса и профессиональные преподаватели.
Ежедневно продолжаются спектакли. Театр Sosferas дарит гостям праздника спектакль "Лунный цветок", который был поставлен специально для фестиваля. Главный герой сказки – Тигр-садовник, у которого был прекрасный сад. Но однажды все удивительные растения в его саду утратили аромат. Персонажи сказки отправляются на поиски запахов, а маленькие зрители им активно помогают.
В дизайнерском маркете Art Sale, который расположился в центральном павильоне площадки на площади Революции, сменилась коллекция. Там представят ассортимент изысканной бижутерии высокого качества и уютные handmade-свитеры. На фестивале приобрести одежду и аксессуары можно дешевле: скидки доходят до 70%.
По просьбам посетителей фестиваля продолжаются специальные экскурсии по летним садам, созданным российскими и зарубежными ландшафтными дизайнерами – участниками конкурса "Цветочный джем". На этих прогулках можно узнать о самих садах, об основных принципах ухода за растениями в условиях мегаполиса и о многом другом. Гости также могут присоединиться к экскурсиям по московские бульварам, садам и паркам.
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