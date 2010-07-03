Кулинарные баттлы и научные шоу пройдут на фестивале "Цветочный джем"

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Фото: портал мэра и правительства Москвы
Кулинарные баттлы состоятся в рамках фестиваля "Цветочный джем" на 12 площадках в разных округах столицы. А к 1 сентября для посетителей подготовили научные шоу в честь Дня знаний, сообщает Агентство "Москва".
Организаторы рассказали, что кулинарный баттл – это гастрономическое шоу, в котором участники под руководством опытных шеф-поваров посоревнуются в приготовлении фирменного варенья по авторским рецептам. На каждой площадке будет по четыре команды, а в каждой команде – по четыре человека.
Оценивать кулинаров будут зрители. Авторы самых вкусных рецептов перейдут на следующий этап конкурса. Второй этап баттлов запланирован 1 сентября на трех площадках. Финал организуют 7 сентября.
Кроме того, 1 сентября в День знаний на нескольких площадках юные гости смогут поучаствовать в научно-развлекательных шоу. Для гостей устроят фонтан из молний, покажут химическое варенье, крио-шоу, мороженое из озота и другое.
В выходные также подготовлена экскурсионная программа – прогулки по бульварам, садам и паркам Москвы. А ведущие российские флористы представят дизайнерские композиции на цветочном шоу.
Открытый международный конкурс-фестиваль городского ландшафтного дизайна "Цветочный джем" проходит в городе в третий раз. Он начался в июне, основная программа стартовала 22 августа на 58 площадках и продлится до 8 сентября. Сады же могут оставить и после завершения фестиваля при хорошей погоде.
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