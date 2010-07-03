Варенье из тархуна и легендарные конфеты. Что предложат гостям "Цветочного джема"

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Фестиваль "Цветочный джем" завершится 8 сентября конкурсом любительских цветников, который пройдет почти на 1,5 тысячи площадок во всех районах столицы. Об этом сообщает пресс-служба организатора.

Регистрация на крупнейший в мире садовый конкурс продолжается. Нужно заполнить небольшую анкету и прийти на площадку в любом районе: растения для цветника и необходимые инструменты дают на месте. Все конкурсанты получат памятные сувениры, а победители – ценные призы. Регистрация доступна по ссылке.

Посетителям площадок продают вкусные и качественные продукты. В торговой программе участвуют члены Союза сыроваров России – это 70 сыроварен и фермерских хозяйств. Они привезут популярные сорта твердых и полутвердых сыров, мягкие и свежие сыры, сыры с белой и голубой плесенью, с травами и специями и другие продукты собственного производства из 18 регионов России.

Любителям рыбы предложат приобрести консервы из свежей рыбы в районах промысла: натуральную сардину иваси, горбушу, курильскую скумбрию, консервированную камчатскую уху и другие. Помимо этого, на фестивале можно будет купить самые популярные виды мясных деликатесов, фрукты и овощи по доступным ценам.

8 сентября в торговых шале можно будет найти самые необычные и аппетитные виды варенья: варенье из сосновых шишек, мяты, мандарина, арбуза, цвета липы и тархуна. На фестивале ожидаются и классические варианты лакомства – рожки и стаканчики с пломбиром в ассортименте. Там же предложат сладости к чаепитию от легендарных фабрик "Красный Октябрь", "Бабаевский", "РотФронт".

Открытый международный конкурс-фестиваль городского ландшафтного дизайна "Цветочный джем" проходит в городе в третий раз. Он открылся 20 июня, а продлится до 8 сентября.

Конкурс цветников пройдет в Москве 8 сентября

Москвичи и туристы смогут полюбоваться 42 дизайнерскими садами, созданными мастерами из 11 стран мира. В основе каждого проекта лежит оригинальная концепция – от русского авангарда до Шелкового пути. Для их реализации ландшафтные дизайнеры использовали 200 тысяч растений.

Основная программа фестиваля стартовала 22 августа на 58 площадках и продлится до 8 сентября. Сады же могут оставить и после завершения фестиваля при хорошей погоде.