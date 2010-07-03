День джаза и кукольные спектакли: что подготовил фестиваль "Цветочный джем"

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

С понедельника по пятницу в рамках фестиваля "Цветочный джем" пройдут 86 спектаклей и 22 концерта, три трехчасовые экскурсии по выставочным садам фестиваля и мастер-классы. Участие во всех мероприятиях бесплатно, сообщает пресс-служба организатора.

Каждый день на площадках можно увидеть уличные представления. Продолжаются кукольные спектакли "Золотой маски", среди них "Василиса Прекрасная" и "Апельсиновые сказки" Екатеринбургского театра кукол. Их покажут 26 августа на площади Славы. 27 августа на Городецкой улице запланированы "Дюймовочка" и "Аленький цветочек" Нижнетагильского театра кукол.

В следующие дни состоятся интерактивные спектакли Театра Сергея Котюха. 28 августа постановку "Коротыши в цветочном городе" представят на бульваре Дмитрия Донского и в этот же день на площади Революции – шоу "Ван Гог. Любить то, что достойно любви".

30 августа наступит "День джаза". Вечером на 12 площадках можно будет послушать мастеров импровизации. Для гостей выступят Jazzy house, Real Jam Jazz Band, Fortuna Brass.

На экскурсиях по садам расскажут как о самих садах, так и о тех местах в Москве, где они растут. Познавательные прогулки отправляются с площадки фестиваля на Новом Арбате по четыре раза в день – в 12:00, 14:00, 16:00 и 18:00.

Участники экскурсии "Озеленение Москвы" пройдутся по Новому Арбату, Поварской улице, Никитскому и Тверскому бульварам. Они узнают, как в этих землях исчезали дремучие хвойные леса, появлялись фруктовые сады и цветы и как сейчас взаимодействуют парки, бульвары и скверы с тканью города.

На экскурсии "Садовое кольцо – новая веха Скородома" посетители увидят легендарную улицу такой, какой она была века назад – местом народных гуляний с балаганами, каруселями, увеселительной железной дорогой с паровой тягой.

В середине недели ожидаются прогулки по Александровскому саду, Гоголевскому бульвару и арбатским дворикам. В пятницу гости обсудят, как устроен "Красный сад" на Баррикадной улице: как он создавался, как за ним ухаживают, в чем была задумка авторов и чем они вдохновлялись.

На мастер-классах можно будет научиться готовить десерты и заняться творчеством. В 13 кулинарных школах покажут, как делать виноградный джем и сливовый мармелад, печь пироги и заваривать ароматные чаи с травами. Необычные кулинарные уроки организуют на площади Революции: там учат готовить не по рецептам, а "по картинам", вдохновляясь сюжетами, цветовой гаммой и техникой известных полотен.

Дети создадут оригинальные поделки и подарки. Они смогут собрать мозаичное панно в технике поп-арт, украсить мозаикой кружку и вазу для цветов. Им помогут отлить и расписать гипсовый медальон, изготовить цветочный барельеф, обучат азам дизайна и гончарного дела.

Музыкальное творчество на фестивале тоже не обошли стороной. Желающие поиграют на ударной установке и фортепиано, почитают рэп, послушают лекции о разных направлениях.

Открытый международный конкурс-фестиваль городского ландшафтного дизайна "Цветочный джем" проходит в Москве в третий раз. С июня на улицах, площадях и бульварах столицы появились 42 дизайнерских выставочных сада. Их создали ведущие ландшафтные дизайнеры из 11 стран мира, используя 200 тысяч живых растений. Победителей конкурса объявят в День города.

Основная программа фестиваля стартовала 22 августа на 58 площадках и продлится до 8 сентября. Сады же могут оставить и после завершения фестиваля при хорошей погоде.