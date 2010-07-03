05 сентября, 20:25
05 сентября, 20:25
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Фото: портал мэра и правительства Москвы/Александр Авилов
В День города в Москве пройдет фестиваль индийской культуры. Он состоится в "Доме Гоголя" на Никитском бульваре, сообщается на сайте мемориального музея.
"Фестиваль индийской культуры пройдет в День города в историческом центре Москвы, в "Доме Гоголя" на Никитском бульваре. Посетителей ждут увлекательные лекции по архитектуре, истории, литературе Индии. Особый колорит фестивалю придаст атмосферная индийская ярмарка, которую организует "Delhi базар". Традиционные товары, настоящие национальные блюда, душистые специи, чай", – сообщил "Дом Гоголя".
Также посетителей фестиваля ждут кулинарные мастер-классы, занятия йогой, выступления танцевальных коллективов, роспись хной.
Прозвучат классические произведения, в том числе "Песня индийского гостя" из оперы Николая Римского-Корсакова "Садко". Исполнят песню ученики Детской школы искусств имени Алябьева. Также на фестивале исполнят популярную музыку в исполнении группы Fish Out Of Water.
В фотозоне можно будет сделать фотографии. Также на мероприятии можно будет узнать расстояние между столицами государств. Специально для фестиваля киностудия "Союзмультфильм" подготовила показ советских мультфильмов по мотивам индийских сказок и произведений Редьярда Киплинга. Это "Золотая антилопа", "Маугли" и "Рикки-Тикки-Тави".
В августе в Москве проходил фестиваль "День Индии". Организатором стал "Индийский культурно-национальный центр "Сита". Мероприятие было приурочено к празднованию Дня независимости Индии и 150-летию Махатмы Ганди.
Свадебная церемония в индийских традициях
Сюжет: День города – 2019
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