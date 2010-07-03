Фестиваль дружбы "День Индии" продлили до 13 августа

Фото: Фото: Геннадий Метелев

Организаторы приняли решение продлить фестиваль "День Индии" до 13 августа – свои коррективы в программу мероприятия внесла непогода.

В этом году фестиваль, организатором которого является "Индийский культурно-национальный центр "Сита", приурочен к празднованию Дня независимости Индии и 150-летию Махатмы Ганди. Программа объединяет все самое лучшее, что может показать далекая и загадочная страна: от зажигательных танцев и росписи хной до грандиозного шествия колесниц и просмотров любимого индийского кино.

В первый день фестиваля президент центра Сэмми Котвани посадил лиственницу в честь Махатмы Ганди. На памятной табличке написано: "Лиственница посажена индийским культурно-национальным центром "Сита" в честь 150-летия Махатма Ганди. Он тот, кто стал "отцом нации" для Индии и "великой душой" для всего мира".

В фестивале принимает участие более 150 компаний, которые привезли аюрведическую косметику, масла и благовония, кашемировые и шелковые шали и палантины, камни и серебро, одежду и традиционные туники и многое другое. Гости могут приобрести более 10 сортов манго и попробовать блюда национальной кухни, которые представляют 30 лучших индийских ресторанов, работающих в Москве.

На празднике можно посетить мастер-классы по кулинарии, рисованию в индийском стиле и танцам. Для любителей селфи и "бумеранга" будут открыты живописные фотозоны (особой популярностью пользуется 10-метровый макет Тадж-Махала).

Дети, родители, начинающие и опытные блогеры смогут еще ближе познакомиться с культурными традициями и семейными ценностями Индии, попробовать себя в практиках йоги или пения мантр, получить новые знания в области аюрведы, а также прокачать свои творческие способности.

Детали доступны по ссылке.