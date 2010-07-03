Желтый уровень погодной опасности объявлен в столице в выходные

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Желтый уровень погодной опасности объявлен в Москве 7 и 8 сентября. Есть риск возникновения пожаров, сообщил Гидрометцентр России.

"Погода потенциально опасна. Местами пожарная опасность четвертого класса", – передает Агентство "Москва" сообщение синоптиков.

Соответствующее предупреждение действует с 0:00 7 сентября до 0:00 9 сентября.

В эти выходные воздух в Москве прогреется до +25 градусов. В День города синоптики обещают теплую и солнечную погоду.

В начале новой недели, 9 сентября, ожидается до +26 тепла. Облачности будет мало, осадков не ожидается.

Атмосферное давление продолжит расти. В воскресенье оно составит 756 миллиметров ртутного столба.