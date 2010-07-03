Синоптики предупредили о резком похолодании

В российских регионах в конце недели резко похолодает. Об этом сообщила заведующая лабораторией Гидрометцентра РФ Людмила Паршина.
В интервью "Российской газете" она сообщила, что в Москве температура воздуха снизится до +13...+18 градусов. На севере Центрального округа похолодает до +11...+17 градусов.
В Северо-Западном округе температура опустится до +16 градусов на фоне продолжительных ливней. Похожая ситуация складывается в Карелии, Вологодской и Архангельской областях, где также ожидается сильный дождь с похолоданием до 10-15 градусов.
В этот четверг, 12 сентября, ожидается переменная облачность без осадков и до +24 градусов тепла. Днем в столичном регионе на погоду будет оказывать влияние антициклон. Осадков не предвидится. Будет юго-западный ветер скоростью 3-8 метров в секунду.
Атмосферное давление установится на уровне 757 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха около 40%.
Гидрометцентр продлил желтый уровень погодной опасности в Москве и Подмосковье до 23:00 12 сентября в связи с риском возникновения пожаров.
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