Синоптики предупредили о резком похолодании

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

В российских регионах в конце недели резко похолодает. Об этом сообщила заведующая лабораторией Гидрометцентра РФ Людмила Паршина.

В интервью "Российской газете" она сообщила, что в Москве температура воздуха снизится до +13...+18 градусов. На севере Центрального округа похолодает до +11...+17 градусов.

В Северо-Западном округе температура опустится до +16 градусов на фоне продолжительных ливней. Похожая ситуация складывается в Карелии, Вологодской и Архангельской областях, где также ожидается сильный дождь с похолоданием до 10-15 градусов.

В этот четверг, 12 сентября, ожидается переменная облачность без осадков и до +24 градусов тепла. Днем в столичном регионе на погоду будет оказывать влияние антициклон. Осадков не предвидится. Будет юго-западный ветер скоростью 3-8 метров в секунду.

Атмосферное давление установится на уровне 757 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха около 40%.

Гидрометцентр продлил желтый уровень погодной опасности в Москве и Подмосковье до 23:00 12 сентября в связи с риском возникновения пожаров.

