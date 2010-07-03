Теплая погода без осадков ожидается в Москве в четверг

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Переменная облачность без осадков и до 24 градусов тепла ожидается в Москве и Подмосковье в четверг, 12 сентября.

Как сообщает портал "Метеоновости", днем в столичном регионе сохранится влияние антициклона. Осадков не ожидается. Будет дуть юго-западный ветер скоростью 3-8 метров в секунду.

Атмосферное давление составит 757 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха около 40 процентов.

Ранее Гидрометцентр продлил желтый уровень погодной опасности в столице и области до 23:00 12 сентября в связи с высоким риском возникновения пожаров.

В свою очередь, научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал о понижении температуры воздуха в Москве до плюс 13 градусов в выходные дни.