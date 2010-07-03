Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

07:30

Теплая погода без осадков ожидается в Москве в четверг

общество погода

07:30

Поделиться в социальных сетях:

Фото: depositphotos/scaliger

Переменная облачность без осадков и до 24 градусов тепла ожидается в Москве и Подмосковье в четверг, 12 сентября.

Как сообщает портал "Метеоновости", днем в столичном регионе сохранится влияние антициклона. Осадков не ожидается. Будет дуть юго-западный ветер скоростью 3-8 метров в секунду.

Атмосферное давление составит 757 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха около 40 процентов.

Ранее Гидрометцентр продлил желтый уровень погодной опасности в столице и области до 23:00 12 сентября в связи с высоким риском возникновения пожаров.

В свою очередь, научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал о понижении температуры воздуха в Москве до плюс 13 градусов в выходные дни.

В Москве побит температурный рекорд 1972 года

Читайте также

общество погода

Поделиться в социальных сетях:

Выборы в Мосгордуму 2019 ДОКУМЕНТЫ

© 2012 – 2019

Выборы в Мосгордуму 2019 / ДОКУМЕНТЫ    Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика