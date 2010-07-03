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Москва 24

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15:03

Желтый уровень опасности продлили в столичном регионе до 14 сентября

общество погода

15:03

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Фото: Москва 24/Никита Симонов

Гидрометцентр продлил желтый уровень погодной опасности в столице и области до 14 сентября, передает Агентство "Москва".

Предупреждение будет действовать до 12:00. Специалисты отмечают высокий риск возникновения пожаров.

12 сентября воздух в районе главной московской метеостанции на ВДНХ к 13:00 прогрелся до 25,6 градуса – был побит рекорд 1955 года. Ровно 68 лет назад столбики термометров показывали 25,4 градуса. При этом температура в столичном регионе продолжает расти. Существует вероятность, что будет побит абсолютный температурный рекорд для 12 сентября, установленный в 1932 году. Тогда зафиксировали 26,4 градуса тепла.

Ранее синоптики предупредили, что к концу текущей недели в Москву придет атмосферный фронт, который принесет порывистый ветер и дожди. В субботу, 14 сентября, ожидаются до плюс 18 градусов с кратковременными осадками и сильным ветром. В воскресенье будет плюс 15-17 градусов. Начало недели также ожидается прохладным и дождливым.

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общество погода

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