До утра понедельника в Москве будет сильный ветер и дожди

Фото: Агентство "Москва"/Андрей Никеричев

В ближайшие часы в Москве ожидается сильный ветер с порывами до 13-18 метров в секунду. Такое предупреждение будет действовать до вечера понедельника, 16 сентября, передает Гидрометцентр России.

Синоптики сообщают, что до утра понедельника в столице будут периодически идти дожди. Температура воздуха ночью не превысит +11 градусов.

Также они предупредили москвичей, что в столицу на предстоящей неделе придет резкое похолодание и перепады атмосферного давления. Такое явление называется "барической пилой".

В начале новой недели атмосферное давление составит 733 миллиметра ртутного столба. К выходным показания давления придут обратно в норму.

МЧС предупредило, что в связи с ветреной погодой не стоит укрываться под слабо укрепленными конструкциями и парковать автомобили вблизи деревьев и рекламных щитов.

