В Москве за сутки выпало порядка 15% от месячной нормы осадков

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

В воскресенье в Москве выпало 10 миллиметров осадков. Это примерно 15% от месячной нормы, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Александр Синенков.

В ночь на понедельник температура в мегаполисе снизилась до +7,4 градуса. Днем воздух прогреется до +15, ожидаются кратковременные дожди.

Ветер будет дуть западный, порывистый, со скоростью 8-12 метров в секунду. Атмосферное давление понизится до 733 миллиметров ртутного столба.

По прогнозам синоптиков, первые заморозки в столичном регионе ожидаются на предстоящей неделе. Также к выходным в Москве и Подмосковье может пройти дождь с вкраплениями мокрого снега.