Автомобилистам рекомендовали не парковаться под деревьями

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Фото: портал мэра и правительства Москвы
Столичным автомобилистам лучше не парковаться под деревьями из-за непогоды, сообщает Центр организации дорожного движения.
В городе ожидается порывистый ветер со скоростью 8-12 метров в секунду. В порывах скорость может возрасти до 13-18 метров в секунду.
Сегодня весь день метеорологи ждут в Москве сильных порывов ветра - до 13-18 м/c. Будьте осторожны, не паркуйтесь под рекламными щитами и деревьями. pic.twitter.com/6o7NsyncDM— ЦОДД (@gucodd) September 16, 2019
Ранее в столичном регионе объявили желтый уровень погодной опасности из-за сильного ветра. Погода будет потенциально опасной до утра среды, 18 сентября.
Как сообщили в центре погоды "Фобос", на предстоящей неделе ожидает прохладная переменчивая погода с неинтенсивными осадками. По словам синоптиков, погода в течение недели будет прохладной, переменной – будут и кратковременные дожди, и солнце ненадолго будет выглядывать из-за облаков.
При этом специалисты отмечают, что на предстоящей неделе в столичном регионе ожидаются и первые заморозки. Также к выходным в Москве и Подмосковье может пройти дождь с вкраплениями мокрого снега.
Кроме того, в ближайшие дни по столичному региону пройдет барическая "пила" – резкие колебания атмосферного давления. Показания барометров упадут с 745 миллиметров ртутного столба до 733.
В прошедшее воскресенье, 15 сентября, в Москве выпало 10 миллиметров осадков. Это примерно 15% от месячной нормы.
"Утро": ветер со скоростью 15–16 метров в секунду ожидается в столице
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