Жителей Подмосковья предупредили о заморозках в конце недели

Подмосковное управление МЧС предупредило жителей региона о заморозках до минус 1-3 градусов в ночные и утренние часы в период с 19 по 21 сентября.
"В связи с заморозками на поверхности почвы повышается риск повреждения и гибели сельскохозяйственных культур – цветков и завязей плодовых косточковых и семечковых культур и теплолюбивых растений. Специалисты рекомендуют предпринять меры по защите насаждений", – цитирует сообщение ведомства Агентство "Москва".
Ранее в Гидрометцентре рассказали, что в столице 19 и 20 сентября будет всего около 10 градусов тепла. На выходные же метеорологи прогнозируют переменную облачность без сильных осадков. Вместе с тем в утренние часы в пятницу, субботу и воскресенье столбики термометров покажут около 5 градусов выше нуля.
При этом уже на следующей неделе в Москву может вернуться бабье лето. По данным центра погоды "Фобос", с 23 по 27 сентября установится солнечная и сухая погода, воздух будет прогреваться в среднем до 15 градусов тепла.
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