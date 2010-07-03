Водителям рекомендовали отказаться от поездок из-за дождей

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
ЦОДД у себя в Twitter рекомендовал водителям по возможности отказаться от поездок в час пик из-за образовавшихся в связи с дождем заторов.
Вечерний час пик сегодня растянулся из-за дождя. Прямо сейчас на дорогах много мелких ДТП и обидных заторов. Сложно на Садовом, ТТК, МКАД, в центре. Если есть возможность, час пик лучше переждать. Если нет, выбирайте @MoscowMetro.
Сейчас погоду в столичном регионе определяет тыловая часть атлантического малоподвижного циклона. До конца среды воздух не прогреется выше 13 градусов, будет сохраняться облачная погода с прояснениями и периодическими осадками.
Ранее в Москве атмосферное давление опустилось до 734,2 миллиметра ртутного столба. По словам синоптиков, давление находится на отметке ниже нормы на 11–12 единиц, такой феномен называют барическим "дном". В такую погоду специалисты советуют пересмотреть режим труда и отдыха, не перегружать чрезмерно организм, принимать поливитамины и адаптогены.
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