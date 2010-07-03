Синоптики анонсировали первые заморозки в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, какая погода ожидает жителей столицы до конца недели. По его словам, горожан ждут дожди и все более низкая температура, передает "Интерфакс".

Отмечается, что с понедельника по четверг атмосферное давление будет снижаться, так что, по словам Вильфанда, "нас ждет мрачноватая погода, нудные моросящие осенние дожди". При этом всю неделю будет дуть северный ветер.

Днем 16 сентября столбики термометров покажут 15-16 градусов тепла, 17 сентября – до 13-15 градусов, а 19 и 20 числа – около 10.

На выходные метеорологи прогнозируют переменную облачность без сильных осадков. Вместе с тем в утренние часы в пятницу, субботу и воскресенье будет всего около 5 градусов выше нуля.

Ранее москвичам пообещали возвращение бабьего лета. По словам ведущего специалиста центра погоды "Фобос" Евгения Тишковца, с 23 по 27 сентября установится солнечная и сухая погода, воздух будет прогреваться в среднем до 15 градусов тепла.

До этого в столичном регионе объявили желтый уровень погодной опасности из-за сильного ветра. Погода будет потенциально опасной до утра среды, 18 сентября.