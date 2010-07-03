Минувшее воскресенье в Москве стало самым холодным в сентябре

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Минувшее воскресенье в Москве оказалось самым холодным днем с начала месяца. Максимальная температура в городе составила +12,6 градуса, сообщает портал "Метеоновости".

Таким образом, температура воздуха в городе была ниже многолетних значений на 1,3 градуса.

По прогнозам синоптиков, на предстоящей неделе ожидается прохладная переменчивая погода с неинтенсивными осадками – будут идти кратковременные дожди, и солнце ненадолго будет выглядывать из-за облаков.

Специалисты не исключают и первых заморозков. Также к выходным в Москве и Подмосковье может пройти дождь с вкраплениями мокрого снега.

Погода в столичном регионе улучшится с 23 сентября. Воздух в среднем прогреется до 15 градусов тепла, что будет свидетельствовать о наступлении бабьего лета.