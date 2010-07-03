Давление в столице достигло барического "дна"

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Фото: Москва 24/Лидия Широнина
В столице атмосферное давление опустилось до 734,2 миллиметра ртутного столба и достигло барического "дна", сообщает портал "Метеоновости".
Уточняется, что давление находится на отметке ниже нормы на 11–12 единиц, такой феномен называют барическим "дном".
"Столь низкое давление в этих числах сентября – явление редкое. За 70 лет метеорологи зафиксировали только два случая, когда давление опускалось ниже 980 гПа. Последний случай был в 2002 году. А минимальное атмосферное давление было зафиксировано в 1948 году, и оно составило 937,5 гПа", – говорится в сообщении.
Метеорологи также отмечают, что высокая влажность и понижение температуры провоцируют обострения болезней суставов. В такую погоду необходимо пересмотреть режим труда и отдыха, не перегружать чрезмерно организм, принимать поливитамины и адаптогены. Также нужен полноценный сон, прием лекарств, рекомендованных врачом с профилактической и лечебной целью.
Погоду в столичном регионе определяет тыловая часть атлантического малоподвижного циклона. В среду воздух не прогреется выше 12–13 градусов. При облачной погоде с прояснениями пройдет дождь.
Предстоящие выходные в столице также будут ненастными. Воздух прогреется не более чем до +12 градусов. В воскресенье прогнозируются кратковременные дожди с возможным вкраплением снега. Будет облачно, порывы ветра могут достигать 20 метров в секунду. Погода будет похожа на конец октября.
В ближайшую же ночь в городе ожидается до 6–8 градусов тепла, по области – плюс 3–8 градусов. В четверг днем столбики термометров покажут до 10–12 градусов тепла.
В пятницу характер погоды существенно не изменится. В ночь на субботу показатели упадут, не исключены заморозки до минус 3 градусов. В то же время существенных осадков не будет.
"Утро": северный воздух придет в столицу к концу недели
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