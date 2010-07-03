Врачи дали советы по поведению во время барической "пилы"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Московские врачи прогнозируют на этой неделе 30-процентный рост числа пациентов с жалобами на повышенное давление и учащенный пульс. Это вызвано тем, что европейская территория России попала в зону североатлантического циклона, который принес с собой похолодание и проблемы для метеочувствительных людей.

Самое главное в это время для метеочувствительных людей – контролировать давление и пульс, сообщает газета "Известия" со ссылкой на специалистов.

Врач-невролог ГКБ № 40 Москвы Эвелина Плиева заявила, что стоит быть внимательными к себе в это время. При этом пить какие-либо лекарственные препараты нецелесообразно, сказала она.

"Как показывает практика, в такие периоды количество пациентов с жалобами на повышенное артериальное давление увеличивается примерно на 30%. А если учесть, что большинство метеочувствительных людей – пожилые, то порой они вызывают врачей, подозревая у себя более серьезное заболевание", – сказала невролог.

Облачная с прояснениями погода ожидается в Москве во вторник, 17 сентября.

Во второй половине сентября в столицу пришли похолодания. На этой неделе возможен снег и скачки атмосферного давления, которые называются "барической пилой".

